Ханты-Мансийск, 23 июня, 2018, 01:32 — ИА Регнум. Следствие рассматривает в качестве одной из вероятных причин жёсткой посадки вертолёта в Ханты-Мансийском автономном округе техническую неисправность воздушного судна. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Остов вертолёта

Уточняется, что в качестве других версий рассматриваются ошибка пилотирования и ухудшение самочувствия пилота вертолёта.

Напомним, вертолёт Ми-2 пермской авиакомпании «Геликс» днём 22 июня совершил жёсткую посадку в болотистой местности недалеко от города Лангепас. Находившийся на борту пилот вертолёта погиб.