Нью-Йорк, США, 23 июня, 2018, 01:19 — ИА Регнум. Глава министерства энергетики США Рик Перри собирается провести встречу с главой Минэнерго России Александром Новаком на следующей неделе в Вашингтоне, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

Сообщается, что встреча пройдет через три дня после окончания заседаний ОПЕК в Вене и на первый день Всемирного газового конгресса в Вашингтоне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон намерен посетить Москву для проработки деталей встречи лидеров США и России.