Лондон, 23 июня, 2018, 01:04 — ИА Регнум. Российское посольство в Великобритании направило письмо принцу Чарльзу, в котором указана позиция посольства по делу Скрипалей, сообщает пресс-служба ведомства.

Ian Livesey Принц Чарльз

В посольстве подчеркнули, что уведомили принца о бездействии британских властей и их нежелании сотрудничать с посольством по расследованию инцидента в Солсбери. Также российские дипломаты вновь подчеркнули, что британская сторона бездоказательно обвиняет Россию в покушении на жизнь Скрипалей.

«Британцы не понимают, как можно обвинять другую страну без предъявления международному сообществу каких-либо фактов или доказательств», — подчеркнули в посольстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июня британский принц Чарльз с супругой посетил Солбери с проверкой городской программы восстановления после инцидента с якобы отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.