Грозный, 23 июня, 2018, 00:55 — ИА Регнум. Нападающий сборной Египта по футболу, игрок «Ливерпуля» Мохаммед Салах стал почётным гражданином Чечни. Соответствующий указ 22 июня подписал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Дмитрий Голубович Мохаммед Салах

Как сообщил Кадыров в своём Telegram-канале, копию указа и нагрудный значок он вручил Салаху лично во время торжественного ужина, который он дал в честь египетской сборной.

Напомним, футболисты сборной Египта были приглашены властями Чечни на пятничную молитву в главную мечеть республики «Сердце Чечни».