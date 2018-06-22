Киев, 23 июня, 2018, 02:23 — ИА Регнум. Киевский режим спонсирует неонацистские группировки, а их выходки оставляет безнаказанными, заявил бывший сотрудник Агентства США по международному развитию (USAID) Джош Коэн 22 июня в своей статье для «Atlantic Сouncil».

Мэрилин Мэнсон. Цветы зла (фрагмент). 2012

Аналитик встревожен фактами поддержки государством боевиков группировки С-14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые недавно получили средства на развитие «национально-патриотического» воспитания детей

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«Антидемократическая идеология этих группировок противоречит ценностям Евромайдана. Украинцы вышли на улицы, чтобы противостоять бывшему президенту Януковичу, потому что они хотели жить в демократическом государстве, где каждый несет ответственность. Поэтому почитание ценностей Евромайдана требует от Киева защиты всех граждан, независимо от этнической принадлежности, сексуальности или политических взглядов», — рассуждает Коэн.

По мнению аналитика, украинские неонацистские группировки угрожают украинскому государству, поскольку, во-первых, разрушают монополию на насилие, а, во-вторых, льют воду на мельницу «российской пропаганде», которая представляет Украину логовом фашизма.

В своей статье Коэн призвал президента Украины Петра Порошенко очистить правоохранительные органы от нацистов, осудить их деятельности и прекратить с ними сотрудничество на уровне органов государственной власти и спецслужб.

Отметим, что нацисты представлены не только в правоохранительных органах и спецслужбах, но и в высших органах власти Украины. К примеру, депутатами Верховной рады являются главарь полка «Азов» Андрей Билецкий, бывший главарь группировки «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош, ныне занимающий должность советника начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ, а также бывший главарь УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Юрий Шухевич.

К слову, президент Украины Петр Порошенко не раз в позитивном ключе цитировал произведения крупнейшего идеолога украинского нацизма Дмитра Донцова.