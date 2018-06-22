Москва, 23 июня, 2018, 00:24 — ИА Регнум. Заслуженная артистка России Анна Ардова госпитализирована для прохождения планового лечени. Об этом 21 июня сообщили ТАСС в пресс-службе Театра имени Маяковского.

Annaardova.ru Анна Ардова

Как уточнили в театре, несмотря на то, что юбилейный сезон продлится ещё несколько дней, спектаклей с участием Анны Ардовой на ближайшую неделю не запланировано, в репетициях актриса также не задействована. По этой причине она решила пройти плановое лечение именно сейчас.

Между тем, по данным телеканала «Рен ТВ», актриса перенесла экстренную операцию на почке, связанную с болезнью. Официально данная информация не подтверждалась.

Актриса театра и кино Анна Ардова известна широкой аудитории по ситкому «Одна за всех» на телеканале «Домашний», в котором она сыграла сразу несколько ролей. В 2013 году Ардова была ведущей шоу «Форт Боярд» на «Первом канале».