Вашингтон, 22 июня, 2018, 23:52 — ИА Регнум. В случае введения Вашингтоном пошлин на ввоз в США произведенных в ЕС автомобилей Евросоюз ответит такими же мерами, сообщает 22 июня агентство Bloomberg, ссылаясь на рабочий документ Еврокомиссии.

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По информации агентства, пошлина в 20% на импорт европейских автомобилей в США, которую пообещал ввести президент Трамп, будет встречена аналогичными мерами Евросоюза.

«Введение пошлин США будет встречено эквивалентными взысканиями затронутых ими торговых партнеров», — цитирует агентство текст документа ЕК.

Стоит отметить, что официальных заявлений по этому вопросу пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения ввозных пошлин в размере 20% на все автомобили, произведенные в странах Евросоюза.