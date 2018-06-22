Орел, 22 июня, 2018, 23:47 — ИА Регнум. Сотни свечей в память о погибших в годы Великой Отечественной войны зажглись в Орле, у стелы «Орел — город воинской славы» 22 июня в 21:30. Об этом ИА REGNUM рассказала волонтер Татьяна Алдонина.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Свеча

Акцию организовали участники движения «Волонтеры Победы»: они раздавали всем горожанам, пришедшим к месту проведения акции, свечи — всего их было подготовлено около тысячи — в память о миллионах советских граждан, убитых в годы войны.

Акция стала уже традиционной. В этом году свечи в очередную годовщину начала Великой Отечественной войны зажгли уже в восьмой раз. И ежегодно число горожан, принявших участие в ней, растет, говорят организаторы.

В этом году в акции приняли участие врио губернатор Андрей Клычков, первые лица города, ветераны. Многие жители Орла пришли на акцию вместе с детьми и внуками.

Отметим, что сегодня, 22 июня, в 77-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, в Орле прошел целый ряд памятных мероприятий. У стелы «Орел — город воинской славы» в 10:00 состоялось возложение венков и цветов. Днем на территории диорамы Военно-исторического музея волонтеры организовали квест для школьников и студентов: цель его — рассказать молодому поколению о том, как происходила оккупация Орла нацистами и как город был освобожден.