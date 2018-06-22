Киев, 22 июня, 2018, 23:55 — ИА Регнум. Отъезд граждан Украины за рубеж имеет не только отрицательные, но и положительные последствия, заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Сергей Николайчук 22 июня во время конференции Asbis hub 2018.

izarbeltza Пассажир

Николайчук отметил, что валютные переводы украинских гастарбайтеров поддерживают резервы страны

«В прошлом году это было $9,3 млрд, в этом году ожидается $10−10,5 млрд», — спрогнозировал чиновник.

Он также подчеркнул, что дефицит кадров, который начался из-за уехавших, ведет к росту зарплат оставшихся и повышает внутренний спрос в стране. При этом:

«Трудовые мигранты уменьшают конкурентоспособность Украины на внешнем рынке», — считает Николайчук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые 4 месяца 2018 года смертность на Украине вдвое превысила рождаемость.

Читайте подробнее: Откровенная катастрофа: «Украинцы стремительно вымирают и разъезжаются»