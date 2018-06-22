Трудовая миграция не только вредна, но и полезна — украинский эксперт
Киев, 22 июня, 2018, 23:55 — ИА Регнум. Отъезд граждан Украины за рубеж имеет не только отрицательные, но и положительные последствия, заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Сергей Николайчук 22 июня во время конференции Asbis hub 2018.
Николайчук отметил, что валютные переводы украинских гастарбайтеров поддерживают резервы страны
«В прошлом году это было $9,3 млрд, в этом году ожидается $10−10,5 млрд», — спрогнозировал чиновник.
Он также подчеркнул, что дефицит кадров, который начался из-за уехавших, ведет к росту зарплат оставшихся и повышает внутренний спрос в стране. При этом:
«Трудовые мигранты уменьшают конкурентоспособность Украины на внешнем рынке», — считает Николайчук.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые 4 месяца 2018 года смертность на Украине вдвое превысила рождаемость.
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