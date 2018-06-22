Вашингтон, 22 июня, 2018, 23:46 — ИА Регнум. Официальные представители минторга США сообщили, что китайская корпорация ZTE выполнила последнее требование для снятия запрета на торговлю с американскими компаниями — перечислила $400 млн залога, 22 июня передает агентство Reuters.

Brücke-Osteuropa Штаб-квартира корпорации ZTE в городе Шэньчжэнь

Как сообщало ИА REGNUM, компания ZTE, санкции против которой были введены администрацией Дональда Трампа в апреле, пошла на сделку с Белым домом 7 июня. Корпорация уже выплатила миллиардный штраф, провела смену руководства, а также допустила контролеров из США.

Министр торговли США Уилбур Росс, комментируя сделку с ZTE, заявил, что Соединенные Штаты «поставили на колени» китайскую корпорацию.

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