Киев, 22 июня, 2018, 23:53 — ИА Регнум. На Украине можно организовать производство элементов питания для автомобилей Tesla, считает министр инфраструктуры Владимир Омелян. Об этом он заявил 22 июня во время презентации стратегии развития транспорта на Украине до 2030 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сало

«Мы верим, что нам удастся убедить крупнейшего в мире производителя электрокаров — компанию Tesla — создать свою Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине», — считает Омелян.

Он также отметил, что технологический рывок Украины возможен только благодаря содействию крупнейших мировых компаний, таких как Bombardier, General Electric или Tesla.

Напомним, 12 июня основатель компании Tesla Илон Маск разослал сотрудникам компании письмо, в котором сообщил о скором сокращении персонала Tesla на 9%.

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