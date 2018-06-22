Калининград, 22 июня, 2018, 23:22 — ИА Регнум. Швейцарцы в Калининграде победили сербов. Кто бы знал? Ведь после первого тайма «белые орлы» вели в счёте. И забили гол уже на 4-й минуте матча. Душан Тадич выполнил кросс справа, а Александр Митрович, выпрыгнув, точно Елена Исинбаева, головой по дуге отправил мяч в ворота. Первый тайм сербы в принципе играли лучше. Швейцарцы же уповали на «стандарты», но безрезультатно. Кроме того, Джердан Шакири решил составить конкуренцию Неймару в сентиментальной симуляции и долго изображал удар в лицо от соперника, хотя тот всего лишь погладил его чуть ниже шеи.

Fifa.com Джердан Шакири

А вот во втором тайме на поле вышли совсем другие швейцарцы. И этого стоило ждать. Ведь, как сообщало ИА REGNUM, и в игре со сборной Бразилии, закончившейся со счётом 1:1, швейцарцы отыгрались во втором тайме. Шакири уже не симулировал, а играл. На 53-й минуте матча он пробил из правого угла штрафной, но удар принял на себя Александр Коларов, забивший шикарный гол со штрафного в первом туре. Однако мяч отскочил к швейцарцам. И Гранит Джака в противоход сербскому вратарю мощнейшим кручёным ударом положил мяч в ворота. Дальше шансы были отличиться и у тех, и у других, но в конце матча Джердан Шакири напомнил, почему его когда-то брали играть в «Баварию». На 90-й минуте он ворвался в штрафную и роскошным ударом в дальний нижний угол приговорил сербов. А ведь те были так близко к важнейшим 1:1.

Теперь положение сербов осложнилось: ведь в заключительном туре отборочной группы Е им надо выигрывать у бразильцев. А швейцарцы играют с Коста-Рикой, потерявшей все шансы на выход в плей-офф. Удивительная игра футбол: за одну секунду положение в группе перевернулось с ног на голову. И виной тому — роскошный удар Джердана Шакири.

А что я вам говорил перед матчем? Сборная Сербии ужасно непредсказуема: она может сорваться в пропасть в любой момент.

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Так и вышло. Как сообщало ИА REGNUM, в другом матче группы Е Бразилия на последних минутах сломила костариканцев.