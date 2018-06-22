Ханты-Мансийск, 22 июня, 2018, 23:04 — ИА Регнум. В Югре, как и по всей России, 22 июня вспоминали погибших в годы войны. Из более 17 тыс югорчан 9 587 так и не вернулись с фронтов Великой Отечественной.

Минобороны России

В городах и сёлах Югры прошли традиционные митинги и другие акции. В Ханты-Мансийске возле Вечного огня собрались порядка 500 человек. Среди них были, в том числе, школьники и воспитанники детских садов, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей. Конечно же, не пропустили акцию губернатор Наталья Комарова, ветераны, члены правительства, депутаты и другие.

Также в разных территориях региона традиционно зажгли свечи памяти. Эта акция объединила сотни югорчан.

Напомним, 77 лет назад фашистские орды напали на нашу страну. Гитлер стремился быстро дойти до Москвы и принять там парад своих войск. Но не сбылось. Героизм, мужество советского народа сделали своё дело. Враг начал откатываться на запад. Закончилась война в Берлине. Там же за несколько дней до этого бесславно покончил с собой и Гитлер.