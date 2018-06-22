Киев, 22 июня, 2018, 23:23 — ИА Регнум. Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов не расследует отмывание денег президентом Украины Петром Порошенко, заявили в юридической компании Avellum 22 июня на официальном сайте организации.

Цитата из мф «Остров сокровищ». реж Давид Черкасский. 1988. СССР

В Avellum рассказали:

«14 января 2016 был заключен трастовый договор с Rotschild Trust. После заключения договора, с января по апрель 2016 осуществлялись подготовительные действия для передачи корпорации «Рошен» в «слепой» траст».

Скандальная оффшорная компания Prime Asset Partners Ltd, принадлежащая Петру Порошенко, использовалась для передачи активов:

«После принятия Rotschild Trust в управление корпорации Рошен мы получили полномочия для ликвидации Prime Asset Partners которая будет завершена в максимально короткие сроки, поскольку свою единственную функцию — а именно передачу активов — компания выполнила», — пояснили в Avellum.

Напомним, ранее автор расследования «панамских бумаг» Анна Бабинец сообщила, что в отношении президента Украины Петра Порошенко и мэра Одессы Геннадия Труханова правоохранительными органами Британских Виргинских островов ведется расследование.

Напомним также, что информация об оффшорной компании Prime Asset Partners, принадлежащей президенту Украины, была впервые опубликована немецкой газетой Süddeutsche Zeitung, которая получила ее от панамской юридической фирмы Mossack Fonseca в 2016 году.

Читайте также: Порошенко оказался в центре нового офшорного скандала