В России — одиннадцатый день чемпионата мира по футболу. Сегодня, 24 июня, матчи мундиаля пройдут в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Казани. Англия — Панама (Нижний Новгород, стадион «Нижний Новгород», 15:00 мск) Япония — Сенегал (Екатеринбург, «Екатеринбург Арена», 18:00 мск (20:00 по местному времени) Польша — Колумбия (Казань, «Казань Арена», 18:00 мск)

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат мира по футболу в России

08:04 24.06.2018 Результаты матчей за 23 июня: Бельгия — Тунис 5:2. Южная Корея — Мексика 1:2. Германия — Швеция 2:1.

08:11 24.06.2018 В Екатеринбург наконец-то пришло лето. Болельщики и футболисты из Сенегала и Японии точно не замёрзнут.

08:14 24.06.2018 В самом криминальном городе Мексики — Сьюдад-Хуаресе — неизвестные убили шестерых болельщиков, которые смотрели матч своей национальной сборной против команды Южной Кореи. Подробности в материале: В Мексике убили шестерых болельщиков во время просмотра матча ЧМ

09:27 24.06.2018 Футболисты сборной Сенегала накануне, 23 июня, провели тренировку на стадионе «Екатеринбург Арена», где уже сегодня им придется сразиться против сборной Японии. В ходе открытой части тренировки сенегальские футболисты неожиданно исполнили народный танец. Читайте подробнее: Футболисты сборной Сенегала исполнили народный танец на тренировке

10:09 24.06.2018 Настоящим триллером назвал игру своих подопечных с командой Швеции тренер немецкой сборной Йоахим Лёв. «Как только мы забили первый гол, мы получили превосходство. И сказали, что должны делать быстрые передачи, покрывать собой все поле, чтобы утомить шведов и открыть для себя пространство — что мы и сделали. Что я высоко ценю — это то, что мы никогда не теряли командного духа. Мы никогда не теряли надежду, что вернемся в игру», — говорит тренер. Читайте подробнее: «Это был настоящий триллер» — Лёв о матче Германия-Швеция

10:29 24.06.2018 Всю простоту футбола объяснил в своем »твиттере» известный английский футболист, обладатель Кубка Англии Гари Линекер. «Футбол — это простая игра. 22 мужчины гоняют мяч 82 минуты, потом немцы выбирают игрока, который покинет поле. Затем 21 мужчина гоняют мяч в течение 13 минут, и в конце концов немцы каким-то чертовским образом побеждают», — написал он. Читайте также: «Футбол — это просто»: английский игрок понял о победе немцев всё

10:30 24.06.2018 Второй тур группового этапа чемпионата мира по футболу завершается сегодня, 24 июня, тремя матчами. В Нижнем Новгороде состоится матч между сборной Англии и сборной Панамы. В Казани на поле сойдутся сборные Польши и Колумбии. В Екатеринбурге японцы сыграют против сенегальцев. Подробности в материале: Второй тур группового этапа ЧМ-2018 завершится тремя матчами

10:39 24.06.2018 Английский певец Робби Уильямс извинился за то, что во время церемонии открытия чемпионата мира — 2018, приблизившись к одной из камер, показал средний палец. По словам музыканта, во время мероприятия он находился под давлением, в результате чего и дошел до такого жеста, подчеркивая, что протеста в нем не было. Проще говоря, как он объяснил, такой путь он выбрал, чтобы снять стресс. «Проблема в том, что я не могу доверять себе. Никогда не знаю, что я сделаю. В некоторых случаях вообще ничего не проходит через мое сознание. Там есть разрыв, и если что-то случается, то пять минут спустя я удивляюсь тому, что сделал», — сообщил Уильямс. Читайте также: Робби Уильямс объяснился за средний палец на церемонии открытия ЧМ

11:18 24.06.2018 Японская принцесса Хисако Такамадо поделилась своими впечатлениями об организации чемпионата мира по футболу в России. Об этом: Японская принцесса Хисако: ЧМ-2018 прекрасно организован в России

11:33 24.06.2018 Футбольная сборная Германии принесла извинения сборной Швеции за некорректное поведение своих игроков и тренерского штаба после матча в Сочи. Читайте также: Сборная Германии извинилась перед шведами за инцидент после матча

11:59 24.06.2018 Стадион «Фишт» в Сочи установил новый рекорд посещаемости во время матча между сборными Германии и Швеции. Читайте также: Сочинский стадион «Фишт» обновил рекорд посещаемости

13:14 24.06.2018 Сборная России тренируется в Самаре перед матчем против сборной Уругвая. Российские футболисты не могут использовать всё поле стадиона, так как его часть по какой-то причине покрыта плёнкой. Читайте также: Сборная Россия проводит в Самаре тренировку в преддвери игры с Уругваем

13:31 24.06.2018 В Екатеринбурге погода благоприятствует матчу между Японией и Сенегалом, который начнётся в 20:00 по местному времени на стадионе «Екатеринбург Арена». На улице выше плюс 20 градусов и без осадков. Читайте также: Погода благоприятствует матчу «Япония — Сенегал» в Екатеринбурге

13:50 24.06.2018 Просьба игроков сборной Аргентины об отстранении тренера Хорхе Сампаоли отклонена, сообщает 24 июня AMNA со ссылкой на аргентинские СМИ. После неудачных двух игр футболисты просили назначить другого наставника перед игрой с Нигерией, доверие к тренеру утеряно, но президент Аргентинской федерации футбола Клаудио Тапиа подтвердил, что Сампаоли остается. Его отстранение невозможно по финансовым причинам: у него контракт до 2022 года и ему пришлось бы компенсировать 16 миллионов. Ранее на мгновение показалось, что Тапиа поддержал бунт игроков, но в конце концов решил оставить тренера. Подробности в материале: Сампаоли остается. Сколько стоят надежды Аргентины?

13:52 24.06.2018 Комик Семен Слепаков и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выпустили новую песню, посвященную успехам российской сборной по футболу на групповом этапе чемпионата мира. Подробности в материале: Шнуров и Слепаков спели о том, чем станет сборная России после поражения

14:13 24.06.2018 «Может это мой последний, единственный шанс». Одинокие свердловчанки объявили охоту на иностранных болельщиков. О «жертвах» пока не сообщается. Об этом: Свердловчанки вышли на охоту за иностранными болельщиками

14:37 24.06.2018 Болельщики из Англии и Панамы прибыли в Нижний Новгород, некоторые начали активное боление еще в утреннем скоростном поезде из Москвы, полностью завесив огромными флагами окна состава. Напомним, встреча футбольных команд двух стран начнется в 15:00. Кое-кто решил не спешить на арену, а сначала прогуляться к Нижегородскому кремлю и фестивалю болельщиков. Болельщики сборной Англии в Нижнем Новгороде. Фото: Карина Саввина, ИА REGNUM

14:40 24.06.2018 В центре Нижнего Новгорода заметнее ведут себя английские болельщики. Они формируют очереди в местах общественного питания и всячески утверждают «владения» своей сборной на пешеходной Большой Покровской улице. В Нижнем Новгороде сегодня 34 градуса жары — вероятно, панамская сборная в таких условиях чувствует себя привычней, чем представители Туманного Альбиона. Болельщики сборной Англии в Нижнем Новгороде. Фото: Карина Саввина, ИА REGNUM

15:01 24.06.2018 Начался матч между сборными Англии и Панамы в Нижнем Новгороде. Это первая в истории игра двух команд.

15:10 24.06.2018 Английский защитник Джон Стоунз на 8-й минуте игры забил гол в ворота сборной Панамы. Англия ведет в матче в Нижнем Новгороде — 1:0.

15:13 24.06.2018 Панамцы в фан-зоне в центре Нижнего Новгорода ведут себя по-спортивному: на первый гол в ворота их сборной в матче против Англии отреагировали аплодисментами. Фан-зона в Нижнем Новгороде. Фото: Карина Саввина, ИА REGNUM

15:16 24.06.2018 В Нижнем Новгороде играют сборные Англии и Панамы. «Был такой пошловатый, но в общем-то смешной фильм о британском шпионе — международном человеке-загадке Остине Пауэрсе. Майкл Майерс снял пародию на фильмы о Джеймсе Бонде. Так вот, нынешняя сборная Англии, от которой традиционно ждут многого, больше напоминает Остина Пауэрса, нежели Джеймса Бонда», — пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте подробнее: Снимайте панамы: Англия утвердится в матче с Панамой

15:23 24.06.2018 Капитан сборной Англии, нападающий Харри Кейн с пенальти доводит счет до 2:0 на 22-й минуте матча против сборной Панамы в Нижнем Новгороде. Мощнейший удар в верхнюю левую часть ворот не оставил вратарю шансов. Пенальти был назначен за снос английского игрока Лингарда в штрафной площадке.

15:38 24.06.2018 Английский полузащитник Джесси Лингард на 36-й минуте доводит счет в матче против команды Панамы до 3:0, делая положение панамцев почти безнадежным. Однако еще не завершился даже первый тайм.

15:41 24.06.2018 На 40-й минуте встречи английский центральный защитник Джон Стоунз делает дубль в матче против сборной Панамы в Нижнем Новгороде. Счет уже 4:0 в пользу сборной Англии.

15:43 24.06.2018 Звуки победных «горнов» не прекращаются на фестивале болельщиков в Нижнем Новгороде — площадь бурно отмечает уже четвертый безответный гол в ворота Панамы. Здесь, как оказалось, собрались не только не попавшие на матч англичане, но и отечественные фанаты, поддерживающие сборную страны — родины футбола, а также английские клубы — много людей с флагами и в форме «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

15:46 24.06.2018 Нападающий сборной Англии Харри Кейн на добавленной минуте первого тайма бьет свой второй в этом матче пенальти в ворота сборной Панамы. И вновь мощнейший удар в левый верхний сектор ворот неотразим. Уже 5:0 в пользу англичан!

16:22 24.06.2018 Шестой безответный мяч влетает в ворота сборной Панамы на 62-й минуте матча со сборной Англии. Нападающий англичан Харри Кейн сделал хет-трик в этой встрече в Нижнем Новогороде, победитель которой уже ясен.

16:27 24.06.2018 Всемирная отзывчивость русской души: после шестого гола в исполнении англичан сердобольные российские болельщики в центре Нижнего Новгорода скандируют: «Панама!», чтобы подбодрить притихших центральноамериканцев. Некоторые зрители уже расходятся из фан-зоны, справедливо полагая, что результат матча ясен как день.

16:37 24.06.2018 Сборная Панамы красивейшим ударом размочила счет в матче со сборной Англии в Нижнем Новгороде. Фелипе Балой сумел отправить мяч в ворота англичан на 78-й минуте игры. Это первый гол Панамы на чемпионатах мира. Счет в матче 6:1 в пользу Англии.

16:38 24.06.2018 Историческому голу Панамы — первому на мундиале — Нижний Новгород радуется почти так же, как шести английским мячам. «Панама чемпион!» — разносится по площади Минина.

16:40 24.06.2018 Бригада российского арбитра Сергея Карасева обслужит матч третьего тура группового этапа ЧМ-2018 между командами Перу и Австралии. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА). Подробности в материале: ЧМ-2018: Карасев обслужит матч Австралия — Перу

16:53 24.06.2018 Матч в Нижнем Новгороде завершен: сборная Англии безоговорочно выиграла у команды Панамы со счетом 6:1.

16:58 24.06.2018 «Девиз Панамы — «Pro Mundi Beneficio», что с латинского переводится как «На благо миру». И на чемпионате мира по футболу в России Панама, действительно, несёт благо для своих соперников: такой слабой сборной мы не видели со времён КНДР на ЧМ-2010», — считает автор ИА REGNUM Платон Беседин, комментируя итоги матча между Панамой и Англией. Об этом: «Панамский кризис»: Англия уничтожает Панаму

17:21 24.06.2018 В Екатеринбурге в 18:00 по московскому времени встретятся сборные Японии и Сенегала. Для команд это будет исторический матч: ведь одна из них может выйти в плей-офф уже сегодня, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте подробнее: Праздник приближается: Япония и Сенегал — один шаг до плей-офф

17:42 24.06.2018 Министр спорта Сенегала в эти часы находится на Среднем Урале. Он приехал в Екатеринбург, чтобы поддержать сборную своей страны в матче со сборной Японии. Об этом: Министр спорта Сенегала прибыл на футбол в Екатеринбург

18:01 24.06.2018 На «Екатеринбург Арене» начался матч между сборными Японии и Сенегала.

18:12 24.06.2018 Счёт открыт. Япония — Сенегал 0:1.

18:37 24.06.2018 Япония — Сенегал: счёт сравнялся. 1:1.

18:46 24.06.2018 На «Екатеринбург Арене» завершён первый тайм матча между сборными Сенегала и Японии. Счёт 1:1. Читайте также: Сенегал и Япония в первом тайте: ничья

19:04 24.06.2018 Начался второй тайм матча между Японией и Сенегалом.

19:29 24.06.2018 1:2 в пользу Сенегала. Второй тайм на «Екатеринбург Арене» продолжается.

19:36 24.06.2018 Япония сравняла счёт в игре с Сенегалом. 2:2.

19:42 24.06.2018 Тренер Сенегала Алиу Сиссе находится на вершине списка самых привлекательных тренеров на проходящем сейчас мундиале, и это его удивляет: «Я — секс-символ? Не знал! Вам нужно спросить русских женщин. Я не думаю, что это я секс-символ. Есть много других Алиу Сиссе в Сенегале, да и по всему миру, но вообще хорошо, что мне симпатизируют», — сказал 42-летний тренер. Подробности в материале: Секс-символом мундиаля оказался… тренер Сенегала

19:44 24.06.2018 В Екатеринбурге последние минуты матча между Японией и Сенегалом. Пока ничья.

19:48 24.06.2018 Японии и Сенегалу добавили четыре минуты.

19:50 24.06.2018 Лидер сборной Египта Мохамед Салах может прекратить выступление за национальную команду. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к форварду. Об этом: СМИ: Салах задумался об уходе из сборной Египта

19:52 24.06.2018 На «Екатеринбург Арене» завершён матч между сборными Японии и Сенегала. Ничья — 2:2.

19:55 24.06.2018 Начало матча Сенегала и Японии прошло под знаком африканцев. Сенегальцы старались активно играть через фланги. И на 11-й минуте их старания увенчались успехом. Но итогом стала ничья. О причинах и последствиях — автор ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: Ни рыба, ни мясо: Сенегал и Япония сыграли вничью

20:14 24.06.2018 Колумбия и Польша подходили к чемпионату мира в России с большими надеждами. Подобрались крепкие команды со звёздами мирового класса: у колумбийцев есть Хамес Родригес, у поляков — Роберт Левандовски; оба, кстати, выступают за мюнхенскую «Баварию». Но в первом туре группы Н что-то пошло не так. Поляки уступили Сенегалу, а колумбийцы — Японии. Южноамериканцев оценивать по первому матчу сложнее: ведь 85 минут они играли в меньшинстве. Впереди решающий матч в Казани. Чья возьмёт? Выяснял автор ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: Пан или попал: Колумбии и Польше отступать нельзя

20:57 24.06.2018 Международная федерация футбола (ФИФА) не выявила доказательств нарушения антидопинговых правил российскими футболистами из расширенного списка сборной. Об этом говорится в пресс-релизе организации. Подробности в материале: ФИФА не нашла доказательств применения допинга футболистами сборной России

22:14 24.06.2018 Не только игрой запомнится жителям Екатеринбурга сегодняшний день, 24 июня 2018 года. Ещё они будут долго вспоминать болельщиков сборных Сенегала и Японии. Предлагаем вашему вниманию небольшой фоторепортаж с улиц Екатеринбурга перед решающим матчем. Об этом: Как Япония и Сенегал встретились в Екатеринбурге: фоторепортаж

23:02 24.06.2018 Сборная Колумбии разгромила команду Польши в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча, прошедшая 24 июня в Казани, завершилась со счётом 3:0, сообщает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: Колумбия громит Польшу

23:26 24.06.2018 Ростов-на-Дону гостеприимно встретил следующих участников ЧМ-2018, которые проведут матч на «Ростов Арене» в рамках группового этапа. В аэропорту «Платов» 24 июня приземлились два борта с футболистами и тренерским штабом — из Исландии и Хорватии. Стоит отметить, что команда Исландии ранее не принимала участия в первенствах планеты по футболу, но она особо близка сердцу ростовчанам. Это связано с тем, что три игрока национальной команды играют в составе футбольного клуба «Ростов». Это Сверрир Инги Ингансон и Бьёрн Бергманн Сигурдарсон, а также Рагнар Сигурдссон, которого 19 июня с днём рождения поздравила многотысячная фан-зона FIFA на Театральной площади южной столицы. Что касается национальной сборной Хорватии, то вслед за наставником Златко Даличем по трапу спустились полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид» Лука Модрич, нападающий итальянского клуба «Ювентус» Марио Манджукич, полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич. Подробности в материале: В Ростов-на-Дону на матч ЧМ-2018 прибыли сборные Исландии и Хорватии

00:50 Аргентинский футболист Серхио Агуэро не будет играть в матче с Нигерией, заявил журналист Хосе Альварес Хайа в своем Twitter. Тренер аргентинской сборной Хорхе Сампаоли не выпустит игрока на поле за критику со стороны Агуэро. Подробности в материале: Агуэро может пропустить матч с Нигерией за слова в адрес тренера

02:57 ФИФА завело дисциплинарное дело в отношении двух представителей сборной Германии по футболу за недостойное поведение. Причиной расследования стали непристойные жесты пресс-секретаря немецкой сборной Ульриха Фойгта и менеджера Немецкого футболного союза Георга Бехлау в сторону скамейки сборной Швеции. Подробности в материале: ФИФА начало расследование инцидента на матче Германия — Швеция

03:52 Руководитель информационного отдела сборной Египта Усама Исмаил опроверг сообщения о намерении Мохамеда Салаха покинуть команду после встречи с главой Чечни. Форвард находится на тренировочной базе и тренируется вместе с другими игроками. «Не было никакого разговора на эту тему», — подчеркнул Исмаил. Подробности в материале: В сборной Египта опровергли возможный уход Салаха

05:05 Пианист Денис Мацуев посетил футбольный матч сборных Японии и Сенегала в Екатеринбурге. Впечатлениями пианист поделился в коротком видео на своей странице соцсети «ВКонтакте». "Потрясающая совершенно атмосфера! Ура, футбол! Ждем завтра Россия — Уругвай», — добавил музыкант. Читайте подробнее: Мацуев посетил матч Япония — Сенегал

05:35 Праздник выпускников «Алые паруса», проходивший в ночь на 24 июня в Санкт-Петербурге, восхитил иностранных болельщиков. Иностранцы назвали его «фантастическим зрелищем». Читайте также: Иностранные болельщики пришли в восторг от «Алых парусов»

07:37 В Екатеринбурге очередной матч ЧМ-2018 снова прошёл при полных трибунах. На «Екатеринбург Арену» пришли более 32,5 тыс. болельщиков. Об этом: Матч Япония — Сенегал прошёл при полных трибунах