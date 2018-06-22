Белград, 22 июня, 2018, 22:54 — ИА Регнум. София ожидает от Белграда принятия «конкретных мер» по поддержке болгарского этнического меньшинства в Сербии. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем в рамках своего двухдневного визита в республику.

Kremlin.ru Румен Радев

«Путь европейской интеграции балканских стран лежит через примирение с прошлым и уважение прав меньшинств», — заявил болгарский президент.

Александр Вучич со своей стороны пообещал, что в Сербии будут предприняты все необходимые меры для того, чтобы болгарское меншинство почувствовало, что власти республики соблюдают их права. В частности, объявлено, что в Сербии будет увеличено количество изданий СМИ, выходящих на болгарском языке.

Румен Радев в ходе встречи подтвердил поддержку Софией курса Белграда на вступление в Европейский союз. Он отметил, что ориентировочная дата получения Сербией членства в ЕС — 2025 год — является «амбициозной, но достижимой целью» при условии, что власти республики приложат все усилия для проведения необходимых реформ в различных областях.

В ходе переговоров стороны отметили рост взаимного товарооборота. Как было заявлено, по итогам 2017 года он превысил миллиард евро. Также по итогам встречи было объявлено, что в ближайшем времени будет принято решение об открытии ещё одного пункта пропуска на сербско-болгарской границе.

Кроме этого, по инициативе Александра Вучича в Сербии со следующего года будет включён в число официальных праздников отмечаемый 24 мая День святых Кирилла и Мефодия, который является национальным праздником в Болгарии.

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