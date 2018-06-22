Швейцария одержала волевую победу над сборной Сербии — 1:2
Калининград, 22 июня, 2018, 22:53 — ИА Регнум. 2 июня на стадионе «Калининград» был разыгран матч 2-го тура группы E в рамках Чемпионата Мира 2018 между национальными сборными Сербии и Швейцарии. Противостояние завершилось волновой победой Швейцарии со счётом 2:1.
В дебюте матча таранный форвард «Фулхэма» Александр Митрович открыл счёт, замкнув навес Душана Тадича — 1:0. На 52-й минуте хавбэк «Арсенала» Гранит Джака сравнял счёт 1:1. В конце матча вингер «Сток Сити» Джержан Шакири вывел номинальных гостей вперёд — 1:2.
Статистика матча (Сербия/Швейцария)
Удары 11/12
Удары в створ 4/5
Владение 40%/60%
Фолы 16/11
Набрав 4 очка, Швейцария поднялась на 2-ю строчку. Сербия с 3-мя очками идёт на 3-м месте и находится на грани вылета с Чемпионата Мира 2018.
Составы на матч:
Сербия: Стойкович, Тошич, Иванович, Коларов, Миливоевич, Милинкович-Савич, Миленкович, Тадич, Костич, Матич, Митрович.
Швейцария: Цоммер, Лихштайнер, Аканджи, Рордигес, Шер, Джака, Бехрами, Цубер, Джемаили, Шакири, Сеферович.
Главный арбитр матча: Феликс Брих.
Предупреждения: Милинкович-Савич — 34, Миливоевич — 39, Матич — 45, Митрович — 87, Шакири — 90+5.
Голы: Митрович 5 — 1:0, Джака 52 — 1:1, Шакири 90+1 — 1:2.