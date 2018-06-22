Салехард, 22 июня, 2018, 22:43 — ИА Регнум. На Ямале, как и по всей стране, 22 июня прошли памятные акции. С фронта не вернулся каждый четвёртый ямалец, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство.янао.рф Возложение цветов.

По информации пресс-службы губернатора, в Красную Армию ушли 8 982 жителя региона. И из них 2 282 не вернулись.

В Салехарде 22 июня прошёл традиционный памятный митинг. К участникам обратился ветеран той войны Николай Шакуров, который призвал граждан беречь себя, своих близких и мирное небо.

Участники митинга почтили павших минутой молчания и возложили цветы и венки к мемориалу. Памятные шествия, митинги и другие акции прошли сегодня в самых разных городах Ямала и объединили тысячи людей. От той войны их отделяет больше 70 лет. 77 лет назад война пришла в каждый дом, в каждую семью. Очень многие потеряли своих родных. Память о погибших живёт. И будет жить.