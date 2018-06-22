Женева, Швейцария, 22 июня, 2018, 22:49 — ИА Регнум. Представитель США во Всемирной торговой организации (ВТО) Деннис Ши заявил, что Соединенные Штаты намерены использовать право вето для всех решений ВТО, разбирательство по которым длились более 90 дней, 22 июня передает агентство Reuters.

Marco Verch ВТО

Заявления представителя США рассматриваются как очередная атака на Апелляционный суд ВТО, разбирательства в котором длятся дольше всего, в том числе из-за блокирующих действий Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 66 стран-членов международной торговой организации уже подписали петицию против блокирования администрацией Дональда Трампа назначения судей в Апелляционный суд ВТО.

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