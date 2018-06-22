Женева, Швейцария, 22 июня, 2018, 22:48 — ИА Регнум. Япония присоединилась к 65 странам-членам Всемирной торговой организации (ВТО), подписавшим петицию с осуждением действий США, 22 июня передает агентство Reuters.

Wto.org Флаг ВТО

Главный союзник США в восточной Азии стал последним представителем крупных экономик мира, которые уже присоединились к петиции против вето США на назначение судей Апелляционного суда ВТО.

Напомним, в настоящий момент Апелляционный суд ВТО находится в «затруднительном положении» из-за систематического блокирования назначений судей администрацией Дональда Трампа. При этом на рассмотрении ВТО находится сразу несколько крупных исков от ЕС, Индии, Китая и других государств против США.

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