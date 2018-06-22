Тунис, 22 июня, 2018, 22:42 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Туниса арестовали человека, подозреваемого в причастности к гибели 87 мигрантов, утонувших в море, сообщает 22 июня Al Arabia.

Эдвард Мунк. Убийца

На борту судна, утонувшего 2 июня, находилось по меньшей мере 180 человек, в результате нарушения техники безопасности судно пошло к одну, забрав с собой 87 человек.

Напомним, нелегальные мигранты часто становятся жертвой стихии, пытаясь добраться да территории Евросоюза, причиной трагедий в основном является перегруженность транспортных средств.