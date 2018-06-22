Киев, 22 июня, 2018, 22:28 — ИА Регнум. Подпись бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на заявлении о приеме в украинское гражданство изучат украинские и иностранные эксперты, заявил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий 22 июня в комментарии агентству «Украинские новости».

Цитата из м/ф «Следствие ведут Колобки». реж. Александр Татарский, Игорь Ковалёв. 1986. СССР

«Сегодня суд назначил почерковедческую экспертизу<…> Ее проведение поручено Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз. Также суд разрешил привлечь иностранного эксперта», — рассказал адвокат.

Адвокат считает, что предъявленное стороной обвинения заявление подделано, поскольку в настоящем заявлении Саакашвили указал, что против него возбуждено уголовное дело в Грузии.

Напомним, 26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. 12 февраля 2018 года политика депортировали из Украины в Польшу.

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