Заинск, Татарстан, 22 июня, 2018, 22:05 — ИА Регнум. По факту взрыва газового баллона в одном из жилых домов в Заинске возбуждено уголовное дело, сообщает 22 июня региональное следственное управление СК РФ.

Следственный комитет Российской Федерации

Напомним, один из пострадавших от взрыва вечером 22 июня скончался в больнице.

Еще два человека остаются в тяжелом состоянии и будут доставлены в Казань самолетом МЧС. В общей сложности, от взрыва пострадали восемь человек, среди которых семилетняя девочка.

«Уголовное дело возбуждено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека», — указано в сообщении Следственного комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительной причиной взрыва на данный момент считаются проводившиеся в квартире работы по установке натяжных потолков.