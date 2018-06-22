Киев, 22 июня, 2018, 22:46 — ИА Регнум. В центре Киева у главы конституционного суда Литвы Дайнюса Жалимаса украли кошелек, сообщило 22 июня издание «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря национальной полиции.

Иероним Босх. Фокусник

Примерно в 6 часов вечера 21 июня по спецлинии 102 обратился гражданин Литовской республики, который сообщил, что на улице Гончара в магазине у него украили кошелек с денежными средствами», — сообщил пресс-секретарь национальной полиции Ярослав Тракало.

По данным «Украинской правды» жертвой карманников оказался Дайнюс Жалимас.

Напомним, 20 июня в центре Киева неизвестные обокрали главу украинского офиса Совета Европы Мортена Энберга.