Бейрут, 22 июня, 2018, 22:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Ливана Саад Харири готов назначить новое правительство — он заявил журналистам, что сделает это в ближайшие дни, после «окончательных консультаций» с президентом Мишелем Ауном, 22 июня передает агентство Reuters.

Kremlin.ru Саад Харири

Напомним, парламентские выборы в Ливане и переназначение Харири в качестве премьер-министра произошли еще в мае, однако назначение постов в новом правительстве затянулось из-за противоречий между различными политическими силами страны.

Политическая система Ливана является отражением сложного ливанского общества, в котором уживаются сунниты, шииты, алавиты, представители разных христианских конфессий, беженцы из Палестины и Сирии. Так, согласно сложившейся в Ливане политической традиции, президентом является христианин-мароннит, спикером парламента — шиит, пост главы правительства — за суннитами.

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