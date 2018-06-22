Мадрид, 22 июня, 2018, 22:04 — ИА Регнум. Европол арестовал в Испании 28 человек по подозрению в контрабанде детей из Марокко на территорию Евросоюза, сообщает 22 июня Anadolu.

Детская игрушка

Предполагается, что преступники незаконно вывезли из Марокко в Испанию порядка 100 несовершеннолетних прежде, чем их арестовали. Детей перевозили на небезопасных средствах, в частности на лодках и водных мотоциклах.

Напомним, на территории Марокко располагается анклав, принадлежащий Испании, через него нелегальные мигранты пытаются проникнуть на территорию Евросоюза. Очень часто подобные попытки заканчиваются несчастными случаями.