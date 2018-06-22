Душанбе, 22 июня, 2018, 21:22 — ИА Регнум. Траурный митинг в честь памяти тех, кто погиб в боях, был замучен в фашистской неволе, умер в тылу от голода и лишений, прошел на православном кладбище города Душанбе сегодня, 22 июня, сообщает пресс-служба посольства России в Таджикистане.

Tjk.rs.gov.ru Парк Победы в Душанбе

Участники мероприятия возложили венки к могилам воинов, которые скончались от ран в госпиталях Сталинабада (ныне Душанбе), и привели в порядок воинские захоронения. Отец Роман, помощник командира 201-й российской военной базы по работе с верующими военнослужащими провел молебен.

«Сегодня мы вспоминаем всех тех, кто отдал свою жизнь, защищая нашу общую Родину. Великая Победа и подвиг советского народа, освободившего и свою землю, и всю Европу от фашистов, не забыты и не будут забыты никогда», — подчеркнул посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.

В мероприятии приняли участие командование и личный состав российской 201-й военной базы, командование группы пограничного сотрудничества Федеральной службы безопасности России в Таджикистане, представители Комитета по делам воинов-интернационалистов Таджикистана, председатель Совета ветеранов 201-й РВБ Абдурашид Рахмонов, заместитель председателя Республиканского совета ветеранов войны Валиджон Саёрбеков, руководитель группы «Память 201» Гафур Шерматов. А также российские соотечественники, юнармейцы и местные жители.

«Мы обычно стараемся проводить такие мероприятия в выходные дни, чтобы у людей была возможность принять в них участие, но в этот раз решились провести его именно 22 июня, в пятницу и всё равно люди пришли и почтили память погибших, хорошо поработали», — сказал Шерматов, добавляя, что «эта акция посвящена всем таджикистанцам, которые погибли в той страшной войне, мы хотим, чтобы об их подвиге и жертвах, которые они принесли во имя мира, знали будущие поколения».

Участники группы «Память-201» также провели сегодня аналогичные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, в городах Куляб и Турсунзаде, пишет «Азия-Плюс».

Читайте также: В Таджикистане реставрируют памятники советской эпохи