Калининград, 22 июня, 2018, 21:18 — ИА Регнум. Кто бы знал, что матч Сербии и Швейцарии в группе Е станет ключевым. Сербы, как сообщало ИА REGNUM, в первом туре обыграли сборную Коста-Рики. Не сказать, что балканцы играли лучше, но, тем не менее, смогли вырвать победу. И сегодня сборная Сербии может решить все вопросы по выходу из группы. Швейцарцы же сыграли вничью с бразильцами. Тогда это казалось неожиданным, но после сегодняшнего матча пентакампеонов с Коста-Рикой, в котором, как сообщало ИА REGNUM, они вырвали победу лишь на последних минутах, это уже не видится столь странным.

Fifa.com Сербия против Швейцарии

Команды, встречающиеся в Калининграде, неуступчивы, жестки. От сербов можно ждать большего, но они удивительно нестабильны. Один пример: на чемпионате мира — 2010 года Сербия обыграла Германию — 1:0, но проиграла Австралии — 1:2 и Гане — 0:1. Швейцарцы более предсказуемы. Они физически сильны и уповают на «стандарты». Собственно, с углового швейцарцы и забили единственный гол в ворота бразильца Алисона.

Меж тем сербы уже успели выйти вперёд на 4-й минуте матча. Душан Тадич выполнил кросс справа, а Александр Митрович головой по дуге отправил мяч в ворота.