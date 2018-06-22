Милуоки, США, 22 июня, 2018, 22:09 — ИА Регнум. Американская компания Harley-Davidson с осени 2018 года поднимет цены на продукцию из-за пошлин, введенных Евросоюзом в отношении ввоза товаров из США, 22 июня передает агентство Reuters.

Harley-Davidson

Повышение связано с неизбежными потерями компании как из-за ввозных пошлин на сталь и алюминий, введенных президентом Дональдом Трампом, так и из-за тарифов ЕС на ввоз американских мотоциклов с объемом двигателя свыше 800 кубических сантиметров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 22 июня вступили в силу ввозные пошлины ЕС на ряд американских товаров, введенные в ответ на пошлины на ввоз стали и алюминия в США. Трамп уже пообещал ответить на тарифы ЕС введением 20%-ных пошлин на ввоз европейских автомобилей.

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