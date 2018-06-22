Киев, 22 июня, 2018, 21:36 — ИА Регнум. Узурпировавший в 2014 году власть на Украине спикер парламента Александр Турчинов распорядился сбить вертолет президента Януковича, если тот не вернется в Харьков, сообщил бывший охранник Сергей Бернацкий 22 июня украинскому суду.

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«От военного диспетчера поступила команда, что наш вертолет должен вернуться в Харьков. В случае отказа он будет посажен принудительно с применением боевой авиации. Диспетчер сказал, что это распоряжение главы Верховной рады Турчинова», — заявил свидетель.

Напомним, как заявлял начальник службы безопасности президента Януковича Константин Кобзарь, 21 февраля 2014 года президентский кортеж чудом избежал засады в районе Мелитополя. Дорога была заблокирована тяжелой техникой, а Януковича ждало более ста вооруженных боевиков и несколько пулеметных расчетов. Позже в интервью эту информацию подтвердил Александр Турчинов.