Санкт-Петербург, 22 июня, 2018, 21:05 — ИА Регнум. «Eu sou Brasileiro, com muito orguhlo, com muito amor», — поют бразильцы, вываливающиеся из стадиона «Санкт-Петербург». Их сборная, явный фаворит матча, сумела раскупорить оборону Коста-Рики лишь в добавленное время, завершив матч со счетом 2:0. Однако посредственная игра команды на протяжении долгих минут нисколько не убавила фанатского задора.

Дарья Драй ИА REGNUM Бразильская радость

Дарья Драй ИА REGNUM Радость победы

«Я бразилец, с огромной гордостью, с огромной любовью», — продолжают петь футбольные болельщики. Это одна из самых популярных фанатских кричалок. То и дело в песнях звучит имя Диего Марадоны и его родной Аргентины. Абсолютно неважно, что сегодня бразильцы играли против другой команды, их самый непримиримый соперник носит полосатую бело-голубую форму.

Дарья Драй ИА REGNUM Креативные болельщики

Именно Аргентина на мундиале в 2014 году добралась до финала вместе с Германией. Бразилия принимала Кубок мира, оттого было еще больнее. Аргентинцы тогда сочинили обидную песню со словами: ну что, бразильцы, каково это — вас обходят на родной земле?

Дарья Драй ИА REGNUM Бразильская радость

Теперь им отвечают изо всех сил. Сама Бразилия на полях ЧМ-2018 показывает вовсе не то великолепие южноамериканского футбола, какого от нее всегда ждут, но это не мешает радоваться собственным успехам и провалам аргентинцев.

Дарья Драй ИА REGNUM Радость победы

«Messi, chiao, chiao, chiao!» — то и дело отправляют домой бразильцы капитана аргентинской сборной. Проиграв накануне хорватам со счетом 0:3, а до этого сумевшей вырвать только ничью с Исландией, команде звездного форварда Лионеля Месси действительно вскоре, возможно, придется паковать чемоданы. Композиция исполняется на мелодию международно известной итальянской партизанской песни «Белла чао», которую бразильцы давно приватизировали.

Дарья Драй ИА REGNUM Бразильцы радуются победе

«Мы поем о том, что Аргентина не имеет против нас никаких шансов. Это наш самый принципиальный соперник. Мы ненавидим Аргентину», — рассказывает корреспонденту ИА REGNUM один из болельщиков. «А почему все песни об Аргентине? Другие у вас есть?» — «Нет, — смеется фанат, — все наши футбольные песни — про Аргентину».

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Дарья Драй ИА REGNUM Бразильские танцы

Бразильцы на сегодняшний день — самые безумные болельщики, посетившие Петербург. Никто еще так не радовался победе своей сборной, даже русские, проведшие отличный матч и забившие здесь египтянам три мяча всего пару дней назад.

Бразильцы буквально устроили танцы с бубнами. Они взбираются друг на друга, танцуют обоими «этажами», гордо демонстрируют разнообразные головные уборы — у кого-то на голове восседает гигантский попугай, у кого-то — пивная кружка, есть и южноамериканские индейцы в перьях, и красавицы в богатых национальных нарядах, дедушки в костюмах в стиле стимпанк, и, конечно же, шедевр бразильской околофутбольной смекалки, поразивший соцсети всего мира — тираннозавры в национальных цветах.

Дарья Драй ИА REGNUM На футбол на динозавре

Один человек верхом на динозавре попытался сбежать от корреспондентов ИА REGNUM, но, повинуясь чувству долга, они организовали преследование. Tи-Рекс был настигнут, как и его всадник. Таких в Петербурге оказалось сразу трое.

«Бразилия — царица футбола!» — громогласно заявлял мужчина в зеленом комбинезоне, бредущий в толпе футбольных фанатов. Судя по количеству пустых стаканов, он уже принял литра 3−4 пива. И теперь вещал с интонацией библейского пророка Ионы. Говорил он по-португальски, но зачаточных языковых знаний было достаточно, чтобы понять: в Петербурге объявляют гегемонию бразильского футбола над всем миром, а те, кто не согласен… — речь была обильно сдобрена матерком.

В какой-то момент пророк так раздухарился, что схватил на руки и подбросил девушку-волонтера, параллельно выронив все стаканы. Никто не пострадал.

Дарья Драй ИА REGNUM Бразильское счастье

Чего нельзя сказать о других празднующих. Бразильцы с воплями и улюлюканьем налетели на своего товарища, тот грянулся оземь — разбил голову прямо под памятником Сергею Кирову. Сначала они даже не поняли, что произошло, думали, он разыгрывает Неймара — известного любителя посимулировать смертоубийство на поле. «Неймар! Неймар!» — кричали ему друзья, обмахивая флагами своей страны. Но все-таки сообразили: что-то не так. Подняли пострадавшего, принялись утирать кровь. В медпункт он не пошел.

Дарья Драй ИА REGNUM Полученная травма

«Оле-оле-оле!» — кричала позади него толпа, разве только не взобравшаяся на уже упомянутый монумент Кирову. Фуражка и характерная поза сделали свое дело: толпа была убеждена — это Ленин. Поэтому они, полураздетые, но в меховых ушанках, продолжали скандировать на потеху публике.

Дарья Драй ИА REGNUM Бразильцы радуются победе

Желто-зеленое море медленно текло к станции метро «Крестовский остров» под какофонию барабанов, вувузел и людского хора. Кое-кто уже покорил фонтан в центре парка.

К общественным туалетам ожидаемо скопилась огромная очередь. Но состояла она не из кого-нибудь, а из ликующих бразильцев, чья команда выходит в 1/8 Кубка мира. Поэтому перед кабинками уже нарисовался «дирижер», показывающий десяткам людей, какой гимн будет следующим и когда нужно вступать. Очередь послушно откликалась и пела изо всех сил.