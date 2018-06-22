«Все наши песни — про Аргентину»: триумф бразильцев захлестнул Петербург
Санкт-Петербург, 22 июня, 2018, 21:05 — ИА Регнум. «Eu sou Brasileiro, com muito orguhlo, com muito amor», — поют бразильцы, вываливающиеся из стадиона «Санкт-Петербург». Их сборная, явный фаворит матча, сумела раскупорить оборону Коста-Рики лишь в добавленное время, завершив матч со счетом 2:0. Однако посредственная игра команды на протяжении долгих минут нисколько не убавила фанатского задора.
«Я бразилец, с огромной гордостью, с огромной любовью», — продолжают петь футбольные болельщики. Это одна из самых популярных фанатских кричалок. То и дело в песнях звучит имя Диего Марадоны и его родной Аргентины. Абсолютно неважно, что сегодня бразильцы играли против другой команды, их самый непримиримый соперник носит полосатую бело-голубую форму.
Именно Аргентина на мундиале в 2014 году добралась до финала вместе с Германией. Бразилия принимала Кубок мира, оттого было еще больнее. Аргентинцы тогда сочинили обидную песню со словами: ну что, бразильцы, каково это — вас обходят на родной земле?
Теперь им отвечают изо всех сил. Сама Бразилия на полях ЧМ-2018 показывает вовсе не то великолепие южноамериканского футбола, какого от нее всегда ждут, но это не мешает радоваться собственным успехам и провалам аргентинцев.
«Messi, chiao, chiao, chiao!» — то и дело отправляют домой бразильцы капитана аргентинской сборной. Проиграв накануне хорватам со счетом 0:3, а до этого сумевшей вырвать только ничью с Исландией, команде звездного форварда Лионеля Месси действительно вскоре, возможно, придется паковать чемоданы. Композиция исполняется на мелодию международно известной итальянской партизанской песни «Белла чао», которую бразильцы давно приватизировали.
«Мы поем о том, что Аргентина не имеет против нас никаких шансов. Это наш самый принципиальный соперник. Мы ненавидим Аргентину», — рассказывает корреспонденту ИА REGNUM один из болельщиков. «А почему все песни об Аргентине? Другие у вас есть?» — «Нет, — смеется фанат, — все наши футбольные песни — про Аргентину».
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Бразильцы на сегодняшний день — самые безумные болельщики, посетившие Петербург. Никто еще так не радовался победе своей сборной, даже русские, проведшие отличный матч и забившие здесь египтянам три мяча всего пару дней назад.
Бразильцы буквально устроили танцы с бубнами. Они взбираются друг на друга, танцуют обоими «этажами», гордо демонстрируют разнообразные головные уборы — у кого-то на голове восседает гигантский попугай, у кого-то — пивная кружка, есть и южноамериканские индейцы в перьях, и красавицы в богатых национальных нарядах, дедушки в костюмах в стиле стимпанк, и, конечно же, шедевр бразильской околофутбольной смекалки, поразивший соцсети всего мира — тираннозавры в национальных цветах.
Один человек верхом на динозавре попытался сбежать от корреспондентов ИА REGNUM, но, повинуясь чувству долга, они организовали преследование. Tи-Рекс был настигнут, как и его всадник. Таких в Петербурге оказалось сразу трое.
«Бразилия — царица футбола!» — громогласно заявлял мужчина в зеленом комбинезоне, бредущий в толпе футбольных фанатов. Судя по количеству пустых стаканов, он уже принял литра 3−4 пива. И теперь вещал с интонацией библейского пророка Ионы. Говорил он по-португальски, но зачаточных языковых знаний было достаточно, чтобы понять: в Петербурге объявляют гегемонию бразильского футбола над всем миром, а те, кто не согласен… — речь была обильно сдобрена матерком.
В какой-то момент пророк так раздухарился, что схватил на руки и подбросил девушку-волонтера, параллельно выронив все стаканы. Никто не пострадал.
Чего нельзя сказать о других празднующих. Бразильцы с воплями и улюлюканьем налетели на своего товарища, тот грянулся оземь — разбил голову прямо под памятником Сергею Кирову. Сначала они даже не поняли, что произошло, думали, он разыгрывает Неймара — известного любителя посимулировать смертоубийство на поле. «Неймар! Неймар!» — кричали ему друзья, обмахивая флагами своей страны. Но все-таки сообразили: что-то не так. Подняли пострадавшего, принялись утирать кровь. В медпункт он не пошел.
«Оле-оле-оле!» — кричала позади него толпа, разве только не взобравшаяся на уже упомянутый монумент Кирову. Фуражка и характерная поза сделали свое дело: толпа была убеждена — это Ленин. Поэтому они, полураздетые, но в меховых ушанках, продолжали скандировать на потеху публике.
Желто-зеленое море медленно текло к станции метро «Крестовский остров» под какофонию барабанов, вувузел и людского хора. Кое-кто уже покорил фонтан в центре парка.
К общественным туалетам ожидаемо скопилась огромная очередь. Но состояла она не из кого-нибудь, а из ликующих бразильцев, чья команда выходит в 1/8 Кубка мира. Поэтому перед кабинками уже нарисовался «дирижер», показывающий десяткам людей, какой гимн будет следующим и когда нужно вступать. Очередь послушно откликалась и пела изо всех сил.