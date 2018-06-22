Санкт-Петербург, 22 июня, 2018, 20:53 — ИА Регнум. Запрет на розничную продажу алкоголя во время праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге обеспечат волонтеры «Молодой гвардии». Об этом сегодня, 22 июня, сообщили в петербургской организации партии «Единая Россия».

Дарья Драй ИА REGNUM Пивная бутылка

Праздник «Алые паруса» состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 23 на 24 июня. В нем примут участие не менее 35 тысяч выпускников школ Петербурга, Ленобласти и других регионов РФ.

В день праздника решением городских властей введен запрет на розничную продажу алкогольных напитков. Лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Петербурга Александр Тетердинко напомнил, что такая жесткая мера завтра будет действовать впервые, и необходимо добиться того, чтобы запрет остался не на бумаге, а был выполнен со стороны торгового бизнеса.

«Не всем предпринимателям такие меры по душе, особенно тем, кто основную «кассу» в этот день делает в обход закона, продавая спиртное школьникам», — признал Тетердинко.

Он высказал надежду на ответственную позицию бизнеса, но пообещал, что «Единая Россия» направит в места скопления людей волонтеров «Молодой гвардии».

Как отмечается, более ста молодогвардейцев будут фиксировать нарушения закона и направлять сообщения в правоохранительные органы.

За нарушение запрета индивидуальным предпринимателям грозят штрафы до 20 до 40 тысяч рублей, юридическим лицам — от 100 до 300 тысяч рублей.

Болельщикам, приехавшим в Петербург на футбольный чемпионат мира, можно будет купить горячительные напитки в кафе, барах и ресторанах города. Запрет не коснется территории у стадиона на Крестовском острове и фан-зоны на Конюшенной площади.

«Но стихийное пьянство на улицах в этот день нам видеть не хочется», — отметил Тетердинко.