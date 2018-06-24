Москва, 24 июня, 2018, 09:00 — ИА Регнум. Сегодня, 24 июня, начнется официальный визит делегации Государственной думы во главе с ее председателем Вячеславом Володиным в Азербайджанскую Республику, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Баку. Азербайджан. (фрагмент)

В рамках визита планируются встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Милли Меджлиса республики Октаем Асадовым.

Ключевыми темами станут дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений двух стран, решение вопросов торгово-экономического сотрудничества, сближение законодательства. В ходе встреч будут обсуждаться вопросы углубления двустороннего межпарламентского сотрудничества и взаимодействия на площадках международных межпарламентских организаций.

Официальный визит делегации начнется в церемонии возложения венков к могиле Гейдара Алиева и цветов к Вечному огню.

Визит продлится два дня и завершится он 25 июня.

Сотрудничество между государствами активно развивается. Ключевой фактор — диалог высших руководителей России и Азербайджана.

Товарооборот между странами растет, в январе-сентябре 2017 года он составил 1 884,9 млн долларов США. Прямые связи с Азербайджаном развивают субъекты РФ. Во внешнеторговой деятельности с этой страной участвуют предприятия, компании и фирмы 70 регионов. Кроме того, 17 субъектов РФ подписали соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с азербайджанскими партнерами.