Киев, 22 июня, 2018, 20:36 — ИА Регнум. Карта с неопределенной принадлежностью Крыма была опубликована американским агентством Bloomberg 21 июня в материале, посвященном выборам в странах с развивающейся рыночной экономикой.

Цитата из к/ф «Ночь перед Рождеством». реж Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг. 1951. СССР Расстроились

Отметим, что Крым не был обозначен ни как территория Украины, ни как территория России.

По словам заместителя министра информационной политики Украины Эмине Джеппар, ее ведомство намерено написать гневное письмо в американское СМИ.

Напомним, Крым стал частью Российской Федерации по итогам референдума, который прошел весной 2014 года. Помимо того, что на момент проведения референдума на Украине не было законной власти, решение крымчан в пользу России многократно подтверждено дальнейшими опросами, включая опросы, проведенные западными социологическими компаниями.