Челябинск, 22 июня, 2018, 20:16 — ИА Регнум. Челябинск присоединился к всероссийской акции «Свеча памяти». Мероприятие началось в 18:00 по местному времени (16:00 мск) в восьми знаковых местах, в 19:00 в ключевом месте у памятника добровольцам-танкистам горожане выложили из свечей пятиконечную звезду. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM представитель движения «Волонтёры Победы» Екатерина Баймухаметова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Свеча памяти»

Главной площадкой этой акции в Челябинске города стала Аллея Славы, где и находится памятник добровольцам-танкистам. Как отметила Екатерина Баймухаметова, здесь собрались около тысячи человек. Они вспомнили о тех, кто отдал свои жизни, защищая Советскую Родину, кто был замучен в неволе, умер в тылу от труда, голода и лишений и сказать спасибо всем тем, кто ковал Победу на фронте и в тылу.

Количество участников акции в этом году больше, чем в 2017-м, сказала Баймухаметова.

Под голос легендарного Юрия Левитана всем желающим раздавали лампады. Свечи погаснут в знак скорби о тех, кого забрала Великая Отечественная война. Финалом акции стали 77 белых светящихся шаров-журавлей, которых выпустили в небо.

Подобные памятные акции, только меньше в масштабах, прошли ещё на семи площадках города. Сотни челябинцев собрались у памятника тракторозаводцам, что в Саду Победы, возле памятника создателям реактивных легендарных «Катюш», у памятного знака «Ленинградский мост» и т.д.

Добавим, на Южном Урале было сформировано 60 различных воинских формирований, более 40 соединений и отдельных частей, в том числе шесть добровольческих и 10 лыжных батальонов. Из каждых 100 ушедших на фронт южноуральцев в возрасте 17−19 лет к концу Великой Отечественной войны в живых остались лишь трое.