Калуга, 22 июня, 2018, 20:10 — ИА Регнум. В Козельске Калужской области 22 июня прошёл митинг, посвященный Дню памяти и скорби. В церемонии принял участие глава областного парламента Виктор Бабурин. Также на Механическом заводе открыли реконструированный воинский мемориал, посвящённый памяти красноармейцев, погибших от ран в районных госпиталях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области.

Zskaluga.ru Воинский мемориал

«Мне говорили, что здесь захоронено 600−800 воинов, которые умерли в козельских госпиталях. Когда позже стали поднимать архивы, установили, что здесь покоятся 2024 воина. Цифры, конечно, потрясают! Хочу обратиться к нашей молодежи, детям: смотрите, помните, это цена нашей Победы», — заявил Бабурин.

Спикер регионального парламента отметил, что козельчане всегда с трепетом относятся к памяти военных лет, содержат в порядке захоронения, могилы, мемориалы.

Напомним, что в сентябре 2017 года предприниматель из Козельска Василий Иовлев обратился к Виктору Бабурину с идеей привести в порядок воинское захоронение на Механическом заводе и представил проект.

«Появился неравнодушный человек — Иовлев Василий Вячеславович. Я думаю, им двигало высокое чувство любви к Родине, и он сделал этот мемориал, — сказал Виктор Бабурин. — Мемориал получился прекрасный! Такого у нас нет нигде. И с художественной, и с архитектурной точки зрения он является украшением микрорайона».

Участники митинга возложили цветы к мемориалу и почтили память павших минутой молчания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в годы Великой Отечественной войны на калужской земле погибли в боях и умерло от ран более 400 тыс. бойцов и командиров Красной Армии. Калужскими поисковиками обнаружены и захоронены останки более 40 тыс. погибших защитников Отечества, установлены имена свыше 5 тыс. красноармейцев, многие из которых ранее числились пропавшими без вести.

На территории Калужской области организованы воинские мемориальные комплексы «Большие Устья» (Юхновский район), «Долина смерти» (Мосальский район, деревня Барсуки), «Поле Памяти» (Юхновский район, деревня Долина), «Поле Памяти» (Малоярославецкий районс), «Ивановское поле» (Износковский район, деревня Ивановское), «Подрыв» (Барятинский район, деревня Цветовка).