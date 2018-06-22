Нью-Йорк, США, 22 июня, 2018, 19:57 — ИА Регнум. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную Молдавией, содержащую призыв к Москве вывести российских миротворцев из Приднестровья, сообщает 22 июня агентство RT.

Минобороны России Полевой выход военнослужащих мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в Приднестровье

За одобрение молдавского варианта текста резолюции проголосовали представители 64 государств, против высказались 14, воздержались 83.

Резолюция «настоятельно призывает Российскую Федерацию без оговорок и дальнейшего промедления завершить упорядоченный вывод оперативной группы российских войск и вооружений с территории Республики Молдова».

Кроме того, принято решение о рассмотрении на 73-й сессии ГА ООН вопроса о полном выводе иностранных военных с территории Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, присутствие российских миротворцев не позволяет возобновить вооруженный конфликт Кишинева и Приднестровской Молдавской республики (ПМР), разгоревшийся в 1992 году.