Генассамблея ООН призвала Россию убрать миротворцев из Приднестровья
Нью-Йорк, США, 22 июня, 2018, 19:57 — ИА Регнум. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную Молдавией, содержащую призыв к Москве вывести российских миротворцев из Приднестровья, сообщает 22 июня агентство RT.
За одобрение молдавского варианта текста резолюции проголосовали представители 64 государств, против высказались 14, воздержались 83.
Резолюция «настоятельно призывает Российскую Федерацию без оговорок и дальнейшего промедления завершить упорядоченный вывод оперативной группы российских войск и вооружений с территории Республики Молдова».
Кроме того, принято решение о рассмотрении на 73-й сессии ГА ООН вопроса о полном выводе иностранных военных с территории Молдавии.
Как сообщало ИА REGNUM, присутствие российских миротворцев не позволяет возобновить вооруженный конфликт Кишинева и Приднестровской Молдавской республики (ПМР), разгоревшийся в 1992 году.