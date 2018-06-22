Волгоград, 22 июня, 2018, 19:55 — ИА Регнум. 22 июня на стадионе «Волгоград-Арена» был разыгран матч 2 тура группы С в рамках чемпионата мира — 2018 между национальными сборными Нигерии и Исландии. Противостояние завершилось уверенной победой африканской сборной со счётом 2:0.

(сс) Cosmitor Настольный футбол

На 49-й и 75-й минуте дублей отметился скоростной форвард ЦСКА (Москва) после передач Виктора Мозеса и Кеннета Омеру соответственно.

Статистика матча (Нигерия/Исландия)

Удары 10/7

Удары в створ 4/2

Владение 59%/41%

Фолы 8/8

Набрав 3 очка, сборная Нигерии поднялась на чистое второе место. Исландия с одним очком заняла 3-ю позицию.

Составы на матч:

Нигерия: Узоро, Трост-Эконг, Балогун, Омеру, Идову, Ндиди, Этебо, Микел, Мозес, Муса, Ихеначо.

Исландия: Хальдерссон, Севарссон, Сигурдссон, Арнасон, Магнуссон, Бьорнасон, Сигурдссон, Гуннарссон, Гисласон, Бедварссон, Финбогассон.

Главный арбитр матча: Мэтью Конгер.

Предупреждения: Идову — 44.

Незабитые пенальти: Сигурдссон — 83.

Голы: Муса 49 — 1:0, Муса 75 — 2:0.