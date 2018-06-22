Тегеран, 22 июня, 2018, 20:18 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что сохранение ядерной сделки между Тегераном и ЕС требует больше уступок со стороны содружества, сообщает 22 июня Anadolu.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние

«Большинство иранцев не доверяют Евросоюзу, поэтому европейцы должны постараться завоевать это доверие. Многие убеждены, что выход США из ядерной сделки — это игра в «хорошего и плохого полицейского», — отмечает высокопоставленный иранский чиновник.

Напомним, США в одностороннем порядке отвергли ядерное соглашение, заключенное с Ираном в 2015 году. По нему Тегеран обязался заморозить свою ядерную программу в обмен на частичное снятие санкций.