Киев, 22 июня, 2018, 20:17 — ИА Регнум. Подавляющее большинство граждан Украины считает 22 июня днем начала Великой Отечественной войны, посетовал руководитель украинского института национальной памяти Владимир Вятрович 22 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Декоммунизация Украины

«Спросите у любого, что отмечает нынче Украина? 90% ответит — «начало Великой Отечественной войны». Потому что «22 июня» — это мем, который запускает миф о «Великой Отечественной», который, в свою очередь является идеологической платформой русского империализма», — заявил Владимир Вятрович.

Он также назвал дату 22 июня «атавизмом совка», который мобилизует российское общество на борьбу с Украиной.

«Поэтому государственные отмечания 22 июня у нас не только неуместны, но и опасны», — подытожил Вятрович.

Напомним, ранее Вятрович заявил, что после завершения внешней декоммунизации Украина должна пройти декоммунизацию на ментальном уровне.

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