Сыктывкар, 22 июня, 2018, 19:49 — ИА Регнум. День памяти и скорби в Сыктывкаре начался в 4 утра — на площади у Вечного огня горожане зажгли поминальные свечи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Свеча памяти»

Собравшиеся, среди которых были и участники войны, почтили память погибших минутой молчания. Позже слово взял председатель городского совета ветеранов Владимир Пыстин.

«Тогда советский народ еще раз показал, что надежда и вера у нас велика. Она подкреплена любовью к родине. Дорога цена нашей победы, пусть будет вечная память всем тем, кто воевал в этой великой войне», — сказал он.

После у зажженных лампад читали стихи и рассказывали свои истории ветераны войны.

Как пишет БНКоми, днем в столице Коми состоялось еще одно важное событие — на митинге памяти состоялась траурная церемония прощания с участником войны Егором Конаковым, чьи останки были найдены поисковиками в Карелии.

Проводить солдата с воинскими почестями пришли ветераны, еще помнящие об ужасах войны, и молодежь.

Всего из Сыктывкара на фронт ушли порядка 14 тысяч человек, в то время как население города насчитывало 24 тысячи. В дань уважения погибшим участники акции зажгли на мемориале свечи памяти, а лампадами выложили слово «помним».