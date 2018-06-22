Казань, 22 июня, 2018, 19:48 — ИА Регнум. Турист из Испании выложил на своей странице в соцсетях видео, как трое колумбийских болельщиков спасли мужчину, который тонул в Казани. Мужчина разделся и прыгнул в реку самостоятельно.

Утопающий

На видео запечатлен непосредственно процесс вытягивания жителя РФ из воды.

Пьяный барахтается в Казанке, колумбийский болельщик с повязанным на шее флагом своей страны перелез через ограждение и помог мужчине выбраться с помощью веревки.

Ошеломленный спасенный радостно пытался благодарить колумбийцев.

«I love you. Thank you». (Я люблю тебя. Спасибо — англ.). Уou (ты), я не знаю, как сказать», — не находил слов так и не протрезвевший мужчина, который с трудом удерживал расновесие.

«Colombia. Me gusta Colombia. (Колумбия, мне нравится Колумбия — исп.)», — информировали спасители.

Участники инцидента разошлись довольные, пожав друг другу руки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Татарии на стадионе «Казань Арена» уже прошло два матча группового этапа. 16 июня встретились сборные Франции и Австралии, игра закончилась победой французов со счетом 2:1. 20 июня команда Испании обыграла Иран — 1:0.

24 июня на поле выйдут сборные Польши и Колумбии, 27 июня — Южной Кореи и Германии.

Кроме того, 30 июня пройдет матч 1/8 финала, 6 июня — четвертьфинал чемпионата.