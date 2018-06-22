Волгоград, 22 июня, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Форвард сборной Нигерии Ахмед Муса забил второй гол в матче с Исландией: мяч залетел в ворота на 75-й минуте.

Fifa.com Ахмед Муса

Муса получил передачу на фланге, ворвался в штрафную, обошел вратаря и забил гол в ворота, которые пытался прикрыть исландский защитник.

Таким образом, Муса оформляет дубль в этом матче: первый гол в ворота сборной Исландии нападающий «Лестера», известный российским болельщикам по игре за московский ЦСКА, забил на 49-й минуте.