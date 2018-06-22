Киев, 22 июня, 2018, 19:44 — ИА Регнум. На сегодняшний день на Украине перерабатывается 3% мусора, а остальные 97% копятся на многочисленных свалках, сообщил министр экологии страны Остап Семерак 22 июня в эфире телеканала 112.ua.

ИА REGNUM Свалка

«Представьте себе, что сегодня только 3% твердых бытовых отходов, которые продуцируются в Украине, перерабатываются. Остальные 97% вывозятся на огромное количество легальных-нелегальных, организованных-неорганизованных свалок и там просто выбрасываются», — рассказал министр.

Семерак также отметил, что местные органы власти зачастую не имеют точных данных о местонахождении свалок на своей территории.

Министр подчеркнул, что ситуацию может исправить строительство мусороперерабатывающих заводов, которое, по его данным, началось в Днепропетровске, Киеве, Львове и Харькове.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня под Киевом полиция задержала фуры, которые хотели незаконно выбросить 40 тонн львовского мусора на окраине села Пролиски.

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