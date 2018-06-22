Тбилиси, 22 июня, 2018, 19:49 — ИА Регнум. Мэрия Тбилиси, «Грузинские железные дороги» и швейцарская компания «Штадлер» подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого в Грузии планируется построить завод по производству и ремонту железнодорожных вагонов, сообщает 22 июня издание «Новости-Грузия».

Эдвард Хоппер. Железнодорожный поезд. 1908

Мэр Тбилиси Каха Каладзе отметил, что на производстве будет налажен выпуск подвижного состава как для железнодорожного транспорта, так и для метрополитена. Каладзе подчеркнул, что в столице появится «новые, современные вагоны европейского типа».

Напомним, в 2016 году компания «Штадлер» продала «Грузинским железным дорогам» двухэтажные поезда Stadler KISS, который обслуживают пассажиров между Батуми и Тбилиси.

Читайте также: Грузинские железнодорожники продолжают голодовку