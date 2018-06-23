Берлин, 23 июня, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Список участников саммита ЕС по вопросам миграции, который состоится 24 июня, увеличился. К постоянным членам европейских встреч присоединятся скандинавские страны, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии 22 июня в Брюсселе.

Тамара Лемпицка. Беженцы. 1931

Как сообщалось ранее, 12 государств ЕС отказались участвовать в неформальной встрече, на которую в краткосрочной перспективе их пригласил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер — это Эстония, Ирландия, Латвия, Литва, Португалия, Румыния, Великобритания и Кипр, а также Венгрия, Польша, Чехия и Словакия. Однако представитель Комиссии подчеркнул, что надеется на изменение решения.

«Приглашение открыто для всех. В преддверии саммита ЕС все главы государств должны стремиться к совместному решению миграционного кризиса».

О своём желании принять участие в саммите уже заявили 16 государств. Наряду с Германии, Грецией, Италией, Болгарией, Мальтой, Австрией, Францией и Испанией в саммите также хотели принять участие лидеры Бельгии, Нидерландов, Дании, Хорватии, Словении, Финляндии, Швеции и Люксембурга. Встреча будет проведена по инициативе канцлера Ангела Меркель. Изначально планировалось собрать страны, особенно пострадавшие от кризиса беженцев.