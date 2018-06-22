Загреб, 22 июня, 2018, 19:27 — ИА Регнум. На северо-западе Хорватии перевернулся грузовик с мигрантами, ранения получили не менее 12 человек, 22 июня передает агентство Associated Press.

(сс) macdeedle На боку

В настоящий момент известно, что пострадавшие являются выходцами из Пакистана. Все раненые доставлены в местные больницы.

Согласно заявлению полиции, авария произошла по вине водителя грузовика — гражданин Венгрии не справился с управлением и мог нарушить скоростной режим. Водитель арестован и обвинен в нелегальной перевозке мигрантов.

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