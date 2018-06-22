Волгоград, 22 июня, 2018, 19:15 — ИА Регнум. Счет в матче между Нигерией и Исландией открыл Ахмед Муса — форвард нигерийцев. Мяч влетел в ворота на 49-й минуте. Первый тайм прошел всухую, и только в начале второго тайма Нигерия неожиданно забила гол.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Мяч в воротах

Мяч из центра поля провел Ихеаначо, Мозес сделал навес в штрафную, где Муса отправил его в ворота. В борьбе пострадал Рагнар Сигурдссон, ему понадобилась помощь врачей.

Отметим, что по итогам предыдущих матчей первого круга Исландия, сыграв вничью с Аргентиной, набрала одно очко, Нигерия проиграла Хорватии и пока очков не имеет. От этого матча зависит и судьба сборной Аргентины, проигравшей накануне Хорватии со счетом 3:0.