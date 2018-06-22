Париж, 22 июня, 2018, 19:36 — ИА Регнум. Техника грузинского научно-технического центра «Дельта» приняла участие в международной выставке военной техники Eurosatory во Франции, сообщает 22 июня издание «Новости-Грузия».

GeoMartal «Дидгори» бронетранспортёр

В международной выставке приняли участие 1,8 тыс. компаний из 63 стран мира. На выставку пришли 58 тыс. посетителей. Грузия представила на мероприятии модифицированный бронетранспортер «Дидгори», минометы различных калибров и другое вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 по 15 июня в парижском пригороде Норд Вильпент прошла очередная международная выставка военной техники Eurosatory 2018. Одной из главных тем мероприятия стало сравнение мировых производителей танков с российским танком Т-14 на платформе «Армата».