Женева, Швейцария, 22 июня, 2018, 19:31 — ИА Регнум. Израиль рвет связи с Советом по правам человека ООН после решения США о выходе из Совета, 22 июня передает агентство Associated Press.

Marion Doss Израиль — США

По словам представителя Совета Роландо Гомеса, Израиль не участвовал в пленарном заседании СПЧ ООН в пятницу 22 июня. По словам представителей Израиля, они действительно «сократили» взаимодействие с органом ООН.

Израиль не входит в состав 47 стран — членов СПЧ ООН, однако ранее регулярно участвовал в заседаниях органа с правом совещательного голоса. США приняли решение выйти из СПЧ ООН 20 июня.

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